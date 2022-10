Nordex steigert Verkaufspreise deutlich - Rückgang bei Auftragseingang

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagenhersteller Nordex hat seine Verkaufspreise im dritten Quartal deutlich erhöhen können. Der durchschnittliche Verkaufspreis je installiertes Megawatt Leistung (ASP) sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 0,69 Millionen Euro auf 0,90 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Die Steigerung von rund 30 Prozent entspricht dem, was Jefferies-Analyst Constantin Hesse Anfang Oktober geschätzt hatte. Die Aktie stieg im vorbörslichen Handel deutlich.

Mit Blick auf die Auftragslage musste der Windanlagenhersteller unterdessen eine rückläufige Entwicklung melden. Zwischen Juli und September sei ein Auftragseingang von 1,4 Gigawatt erzielt worden nach 1,8 Gigawatt im Vorjahreszeitraum. Nordex-Chef José Luis Blanco bezeichnete dies dennoch als solide in einem herausfordernden Umfeld. Die Bestellungen für insgesamt 227 Windenergieanlagen kamen aus Brasilien, Deutschland, Finnland, Polen, Spanien und weiteren sechs Ländern. Im Vergleichszeitrum lagen dem Unternehmen Aufträge für 389 Anlagen vor./ksc/ngu/stk