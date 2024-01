Nordex – nicht nur Vestas kann’s. Grossaufträge Schweden, Spanien und jetzt Schottland.

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex Group – eine Aktie, die sich im Konzert der Windanlagenbauer noch einigermassen gehalten hat. Rekordaufträge, RePowerEU und politischer Rückenwind beinahe weltweit und trotzdem scheinen die Windanlagenbauer die Kosten nicht in den Griff zu bekommen, zumindest noch nicht. Altaufträge zu nicht kostendeckenden Preisen müssen abgearbeitet werden. Wenigstens hat Nordex – anders als Siemens Gamesa und auch andere Anlagenbauer – keine technologischen Probleme. Derzeit gilt für Nordex „nur“ finanziell durchhalten bis die margenträchtigere Aufträge zur Auslieferung kommen und die „alten“ Verträge abgearbeitet sind. Für Liquiditätssicherung steht der Hauptaktionär Acciona gerade, der in den letzten Jahren immer wieder „einsprang“. Und während der Weltmarktführer Vestas Ende letzten Jahres nicht nur Auftrag nach Auftrag in die Bücher holen konnte – Rekordaufträge aus USA bis Südkorea – markierte die Aktie der Dänen am letzten Handelstag des Jahres ein neues 52-Wochen-Rekordhoch.

… hat die Nordex SE im Dezember 2023 drei Aufträge aus Schottland über knapp 150 MW zu vermelden. Man liefert und errichtet für einen Windpark sieben Turbinen des Typs N149/5.X. Für einen 50-MW-Windpark kommen ebenfalls sieben Turbinen des gleichen Typs sowie zwei Anlagen des Typs N133/4.8 zum Einsatz. Elf N149/5.X-Anlagen liefert und errichtet die Nordex Group in einem dritten Windpark. Oft geübte Praxis: Die Namen der Kunden und die Namen der Projekte werden nicht bekannt gegeben. Etwas enttäuschend die Auslieferung wird erst 2026 erfolgen – und somit die Bilanzwirksamkeit. Denn die Windparks sollen erst 2026 im Norden Schottlands entstehen. Die Anlagen errichtet die Nordex Group auf Stahlrohrtürmen mit Nabenhöhen zwischen 83 und 125 Meter.

Aber etwas fehlt.

Und was ist mit der Wartung? Die schönen, regelmässigen Erträge aus den Wartungsverträgen, die üblicherweise mit den Verkäufen von Windrädern einhergehen, finden in der heutigen Meldung keine Erwähnung. Lässt Fragen offen. Man sollte nicht vergessen, dass im Laufe der nächsten Jahre bald der Punkt erreicht werden sollte, ab dem die Erträge aus laufenden Wartungsverträgen die Neuauslieferungen übersteigen sollten.



Chart:Nordex SE | Powered by GOYAX.de

Vielleicht auch noch von Interesse: