Nordex: Der nächste Durchbruch

Nordex ist am Freitag an den Aktienbörsen ein Comeback gelungen. Dies ist vermutlich weniger überraschend, da es gute News gibt. Dennoch ist der Sprung um +3,8 % ein starkes Signal in schwächeren Zeiten, so die Meinung von Analysten - denn es gibt nun deutliche Spuren im Kampf um eine satte Aufwärtsbewegung. Nordex: Das ist eine starke Entwicklung Der Auslöser für… Hier weiterlesen