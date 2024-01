Nordex erfolgreich in Schweden: Aufträge für vier Windparks sichern

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex hat Ende 2023 von Renewable Power Capital, einer auf erneuerbare Energien spezialisierten Investmentgesellschaft, Aufträge für den Bau von vier Windparks in Schweden mit einer Gesamtleistung von 553 Megawatt erhalten.

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex konnte sich einen bedeutenden Auftrag sichern. Wie das Unternehmen aus dem MDAX und TecDAX bekannt gab, erhielt es von der Investmentgesellschaft Renewable Power Capital Ende 2023 den Zuschlag für die Errichtung von vier Windparks in Schweden mit einer Gesamtleistung von 553 Megawatt (MW). Der Vertrag beinhaltet zudem den Premium-Plus Service der Turbinen über einen Zeitraum von 35 Jahren. Die Auslieferung und Installation der 80 Turbinen ist für Frühjahr 2025 geplant.

Die Windparks namens "High Coast" erstrecken sich über vier Windfelder in der Provinz Västerorrlands Län: Knäsjöberget (98 MW), Sörlidberget (140 MW), Vitberget (161 MW) und Storhöjden (154 MW). Die Entscheidung von Renewable Power Capital unterstreicht das wachsende Interesse an erneuerbaren Energien in Schweden und stellt einen wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung des Landes in Sachen Nachhaltigkeit dar.

An der Börse wurde Nordex zunächst positiv von den Investoren aufgenommen. Die Aktienkurse profitierten von einem starken Jahresbeginn und dem prestigeträchtigen Großauftrag aus Schweden. Im Verlauf des Tages gab es jedoch eine dramatische Kehrtwende, und die Aktienkurse fielen um 6,61 Prozent auf 9,82 Euro. Ein großer Teil der Aufträge, die Nordex im dritten Quartal 2023 akquirierte, wird somit vom schwedischen Auftrag allein abgedeckt.

Besonders positiv hervorzuheben ist, dass Nordex zusätzlich mit der Wartung der Turbinen über einen Zeitraum von 35 Jahren beauftragt wurde. Diese langfristige Partnerschaft unterstreicht das Vertrauen von Renewable Power Capital in die Zuverlässigkeit und Qualität der Nordex-Technologie. Mit diesem neuen Auftrag kann Nordex weiterhin auf ein starkes Wachstum vertrauen und sich als wichtiger Player im Bereich der erneuerbaren Energien etablieren.

Die Finanzierung für das Projekt wurde bereits im Voraus gesichert, indem langfristige Verträge mit Stromabnehmern abgeschlossen wurden. Somit wird auch eine kontinuierliche Einnahmequelle für Nordex gewährleistet. Diese Strategie hat sich bereits in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen, da Nordex bereits über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien verfügt und auf viele erfolgreiche Projekte zurückblicken kann.

Der Megaauftrag aus Schweden ist ein wichtiger Meilenstein für Nordex und unterstreicht die Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger Partner im Bereich der erneuerbaren Energien. Mit diesem Projekt wird Nordex nicht nur seine Position als einer der führenden Hersteller von Windkraftanlagen stärken, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zur Förderung von sauberer Energie leisten.

