Nordex: Potenzial von +50,00% - Kursziel bei 15,81 EUR

Die Nordex-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial von +50,00%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 15,81 EUR.

• Nordex: gestrige Entwicklung mit +2,53%

• Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf -2,90%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Anstieg um +2,53%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage liegen jedoch insgesamt bei einem Rückgang von -2.90%, was darauf hindeutet dass sich eine pessimistische Stimmung am Markt breit macht.

Das Kursziel für Nordex wird im Durchschnitt von Bankanalysten auf 15.81 EUR geschätzt. Wenn diese Einschätzung zutrifft kann dies den Investoren ein erhebliches Potential bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach dem jüngsten schwachen Trend.

