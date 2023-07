Nordex: Potenzial von +26,15% - Kursziel bei 14,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Gestern verzeichnete Nordex einen Anstieg um +1,94%. Dies fügt sich in eine Woche mit einem relativ neutralen Trend ein, was die Stimmung am Markt widerspiegelt. Die Analysten sind jedoch anderer Meinung und halten das Potenzial der Aktie für unterschätzt.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel von Nordex liegt bei 14,28 EUR. Wenn dieses Ziel erreicht wird, würde dies den Investoren ein Plus von +26,15% ermöglichen.

Aufgrund dieser Aussicht betrachten 66,67% aller Analysten die Aktie immer noch als kaufenswert oder sogar stark kaufenswert (12 positive Bewertungen). Lediglich sechs Experten geben eine neutrale Empfehlung und keine einzige negative Einschätzung wurde abgegeben.

Das Guru-Rating ist ebenfalls positiv und hat nun einen Wert von 4,00.