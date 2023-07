Nordex: Potenzial von 14,28 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie scheint aktuell unterbewertet zu sein, wie Experten meinen. Das Kursziel beträgt derzeit 14,28 EUR und damit ein mögliches Kurspotenzial von +29,52%.

• Nordex verzeichnet am 07.07.2023 eine Veränderung von -4,05%

• Guru-Rating bei Nordex jetzt auf 4,00

• Die Aktie hat insgesamt 18 Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen erhalten

In den vergangenen fünf Handelstagen sank die Aktie um -2,09%. Am gestrigen Tag fiel sie sogar um -4,05%, was als pessimistisches Signal gilt.

Dennoch sehen Bankanalysten das mögliche Kurspotenzial bei Nordex positiv. Ein mittelfristiges Ziel für die Aktie liegt bei 14,28 EUR – sofern sich diese Prognose bewahrheitet.

Analysteneinschätzungen sind durchaus unterschiedlich: Während sechs Experten ein “Kauf”-Rating vergeben haben und weitere sechs ein positives Bild zeichnen aber nicht...