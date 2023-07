Nordex: Potenzial für Kurssteigerungen - Ziel von 14,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Analysten sind sich einig, dass die Aktie von Nordex derzeit unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel beträgt dabei 14,28 EUR und bietet somit ein potenzielles Wachstum von +11,04%. Auch gestern konnte das Unternehmen an der Börse punkten und legte um +1,26% zu.

• Nordex erreicht einen Zuwachs von +1,26%

• Mittelfristiges Kursziel bei 14,28 EUR

• Guru-Rating steigt auf 4.00 nach vorherigen Wert

In den letzten fünf Handelstagen war eine neutrale Stimmung am Markt erkennbar mit einer Gesamtentwicklung von lediglich +0,23%. Jedoch sind sich insgesamt sechs Experten einig und empfehlen den Kauf der Aktie. Weitere sechs Analysten sehen sie als optimistisch an aber ohne Euphorie bewerten sie ebenfalls als “Kauf”. Dem gegenüber halten weitere sechs Experten die Situation für neutral bis zum jetzigen Zeitpunkt.

Daher hat...