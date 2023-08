Nordex: Potenzial für Kursanstieg um 38,48% auf 15,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie von Nordex hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag mit einem Plus von 1,54 % geschlossen. Die Durchschnittsbewertung der Bankanalysten ergibt ein mittelfristiges Kursziel von 15,96 EUR – das entspricht einem Potenzial für Nordex-Aktienkäufer von +38,48%.

• Am 29.08.2023 stieg die Aktie um +1,54%

• Das Kurspotenzial beträgt laut Analystenberichten +38,48%

• Von insgesamt 19 Analysten empfehlen 14 die Aktie zum Kauf

Aktuell empfehlen sieben Experten den Kauf der Aktie und weitere sieben halten diese Position zumindest optimistisch bei ihrem Rating “Kaufen”. Fünf weitere Analysten bewerten Nordex neutral mit “Halten”. Der Anteil an optimistischen Fachleuten liegt somit bei hohen +73,68%. Als weiteres Indiz kann das Guru-Rating herangezogen werden: Nach dem...