Nordex: Potenzial für Kursanstieg - Ziel bei 14,28 EUR

Die Bankanalysten schätzen, dass die Aktie von Nordex momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 14,28 EUR, was einem Potential von +17,48% entspricht.

Aktuell hat der Trend jedoch eine negative Entwicklung zu verzeichnen (-1,58%). In den letzten fünf Handelstagen konnte Nordex jedoch ein Plus von +5,74% verbuchen. Die Stimmung am Markt scheint relativ optimistisch zu sein.

• Am 14.07.2023 mit -1,58%

• Kursziel beträgt 14,28 EUR

• Guru-Rating nun bei 4,00 nach 4

Sechs Analysten sehen in der Aktie einen starken Kauf und weitere sechs bewerten sie als “Kauf”. Sechs Experten haben sich neutral positioniert (Bewertung: “halten”). Somit sind insgesamt +66.67% der Analysten noch optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt ebenfalls diese positive Einschätzung (jetzt auf...