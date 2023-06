Nordex: Potenzial für Kursanstieg - Kursziel bei 14,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie des Windenergieanlagen-Herstellers Nordex ist nach Meinung von Bankanalysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 14,48 EUR und bietet Investoren ein Potential von +31,94%.

Aktuell hat sich Nordex mit -0,99% am Finanzmarkt entwickelt und summiert die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf einen Trend von -4.06%. Die Analysten sind optimistisch gestimmt und sehen in der Aktie eine Kaufempfehlung. So empfehlen sechs Experten den Kauf sowie vier weitere eine positive Einschätzung mit dem Rating “Kauf”. Sieben Analysten haben das Urteil “halten” vergeben.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,94.