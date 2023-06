Nordex: Mittelfristiges Kursziel bei 14,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie von Nordex scheint laut Analysten aktuell unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 14,48 EUR, was einer Steigerung von +25,04% im Vergleich zum aktuellen Kurs entspricht.

• Am 02.06.2023 hat Nordex eine Kursentwicklung von 0,00% erzielt.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,94.

• Nach Meinung von sechs Analysten ist die Aktie ein starker Kauf.

In den letzten fünf Handelstagen legte der Marktkurs um -0,04% zu und zeigt damit eine neutrale Stimmung an. Obwohl nicht alle Bankanalysten mit einer solchen Entwicklung gerechnet hatten, sind sich die meisten Experten darin einig: Nordex hat in naher Zukunft das Potenzial für einen Anstieg des Aktienkurses um +25,04%. Von insgesamt siebzehn analysierten Experten empfehlen zehn Investoren die norddeutsche Firma aufgrund ihrer positiven Prognosen als...