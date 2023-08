Nordex: Kursziel von 15,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

In der Finanzwelt ist man sich einig: Derzeit wird die Nordex-Aktie unterbewertet. Denn das wahre mittelfristige Kursziel liegt bei 15,96 EUR – und damit um +40,93% höher als der aktuelle Kurs.

• Nordex legt am 25.08.2023 um +1,25% zu

• Das Guru-Rating beträgt unverändert 4,11

Gestern stieg die Aktie um weitere +1,25%, sodass sie in den letzten fünf Handelstagen insgesamt eine Wertsteigerung von +5,01% verzeichnete. Es scheint also momentan relativ optimistisch an der Börse für Nordex auszusehen.

Ein Blick auf die Meinungen der Analysten zeigt zudem eine klare Tendenz zur Kaufempfehlung: Von insgesamt 19 Experten raten aktuell 14 zum Kauf (73,68%). Die übrigen fünf bewerten das Unternehmen neutral mit “halten”.

Trotzdem gibt es auch Stimmen im Marktumfeld gegenüber dem bullishen Trend des Unternehmens und seiner...