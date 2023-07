Nordex: Kursziel von 14,28 EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Nordex momentan nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt etwa um +11,21% über dem aktuellen Niveau.

• Nordex verzeichnete am 19.07.2023 einen Anstieg von +3,13%

• Das aktuelle Kursziel für Nordex beträgt 14,28 EUR

• Der Guru-Rating-Wert für das Unternehmen ist nun bei 4,00 nach zuvor ebenfalls 4,00

Am gestrigen Tag konnte Nordex im Finanzmarkt ein Plus von +3,13% verbuchen und somit stiegen die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage – also einer vollständigen Woche – auf insgesamt +3,97%. Die Marktaussichten scheinen daher relativ optimistisch zu sein.

Obwohl die Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet haben könnten oder nicht – eins ist sicher: Die Stimmung bezüglich des Unternehmens ist eindeutig.

Das aktuelle Kursziel für Nordex liegt bei 14,28...