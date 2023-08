Nordex: Kursziel bei 15,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex hat am gestrigen Tag an Wert verloren und einen Rückgang von -1,17% verzeichnet. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage summierten sich auf -1,90%, was die Marktpessimisten bestätigt.

• Nordex: Am 11.08.2023 mit -1,17%

• Das Kursziel von Nordex liegt bei 15,96 EUR

• Guru-Rating von Nordex bleibt das selbe mit 4,11

Jedoch sind Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +34,63% birgt. Das durchschnittliche Kursziel für Nordex beträgt daher laut Expertenmeinung 15,96 EUR.

Von insgesamt 19 Analysten empfehlen sieben den Kauf der Aktie und sieben sehen diese optimistisch aber nicht euphorisch. Demgegenüber bewerten fünf Experten die Aktie als “halten”. Insgesamt sind somit +73,68% aller Analysten...