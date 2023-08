Nordex: Kursziel bei 15,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie wurde von den Analysten als unterbewertet eingestuft und hat ein Kurspotenzial von +30,87% vom derzeitigen Niveau.

• Nordex: Handelswoche endet mit -6,69%

• Durchschnittliches Kursziel liegt bei 15,96 EUR

• Von 19 Bankanalysten wird die Aktie als kaufenswert betrachtet

In der vergangenen Woche verzeichnete Nordex eine negative Performance von -6,69%. Gestern fiel sie um weitere -1,65%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist pessimistisch. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Nordex beträgt laut den Bankanalysten 15,96 EUR. Sollte sich das bewahrheiten, hätten Anleger ein Potenzial auf Gewinne in Höhe von +30,87%.

19 Bankanalysten haben ihre Bewertungen abgegeben: Sieben sehen die Aktie als stark kaufenswert an und sieben raten zum Kauf. Fünf Experten empfehlen Halten. Somit sind insgesamt +73,68%...