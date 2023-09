Nordex: Kurspotenzial von +43,66% - Analystenmeinungen

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex konnte am gestrigen Tag an der Börse nicht überzeugen und verzeichnete eine negative Performance von -0,41%. Auch die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage ergeben mit einem Gesamttrend von -3,04% ein pessimistisches Bild. Die Bankanalysten hingegen sind anderer Meinung und sehen in der Aktie ein großes Potenzial.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Nordex bei 15,81 EUR gesehen. Damit eröffnet sich den Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +43,66%. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen unter den Analysten, da die jüngste schwache Entwicklung die Prognosen etwas gedämpft hat.

Dennoch halten sieben Experten an ihrer Kaufempfehlung fest und weitere sieben bezeichnen die Aktie als optimistischen Kauf. Fünf Analysten äußern sich neutral zur Entwicklung....