Nordex: Kurspotenzial von +26,90% - Meinung der Analysten

Am gestrigen Tag legte Nordex am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,26% hin. Die vergangenen fünf Handelstage bringen insgesamt einen positiven Trend auf dem Parkett mit sich in Höhe von +2,65%. Somit scheint der Markt relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 14,74 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet das den Investoren ein Potenzial in Höhe von +26,90%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung.

So bewerten aktuell 6 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 3 Experten setzen ihr Rating auf “Kauf”. Bei immerhin noch sechs weiteren Experteneinschätzungen bleibt es bei einer neutralen Bewertung (“halten”). Insgesamt liegen also ca. 60% aller analysierenden Fachleute mit ihrer Stimmung im...