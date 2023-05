Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +2,19% verzeichnen und erreicht damit eine positive Bilanz von +15,00% in den vergangenen fünf Handelstagen. Die Bankanalysten sind sich einig: Nordex ist aktuell unterbewertet und hat laut Durchschnitt der Meinungen ein mittelfristiges Kursziel von 14,74 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +31,61% eröffnen. Konkret raten sechs Analysten zum Kauf der Aktie und drei sehen sie als einen starken Kauf an. Sieben Experten sind neutral eingestellt und halten die Aktie. Keiner empfiehlt den Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.

