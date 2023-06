Nordex: Erwartetes Kursziel von 14,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie von Nordex hat laut Analysten eine falsche Bewertung. Das wahre Kursziel liegt +33,03% über dem aktuellen Kurs.

• Nordex am 21.06.2023 um +0,69%

• Durchschnittliches Kursziel bei 14,48 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,94

Am Vortag des Handels lag der Anstieg von Nordex am Finanzmarkt bei +0,69%. In den letzten fünf Handelstagen mit einer vollständigen Woche beträgt das Ergebnis einen durchschnittlichen Wert von +0,42%, was darauf hindeutet dass der Markt momentan neutral eingestellt ist.

Ob die Bankanalysten eine solch positive Entwicklung erwartet hätten? Die eindeutige Stimmung deutet daraufhin.

Das aktuelle mittelfristige Ziel für den Wertpapierkurs beträgt 14,48 EUR gemäß dem Durchschnitt der Bankanalysten. Sollte sich diese Einschätzung als richtig herausstellen würde dies Investoren ein potenziales Plus...