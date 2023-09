Nordex: Erwartetes Kursziel auf 15,81 EUR - ein Anstieg um +36,82%

Die Aktie von Nordex verzeichnete am gestrigen Tag an der Börse einen Zuwachs von +0,83%, wodurch die Ergebnisse der letzten Handelswoche bei einem Rückgang von -1,20% liegen. Diese Entwicklung zeigt eine relativ pessimistische Stimmung am Markt.

Laut Experten ist die aktuelle Bewertung der Aktie nicht korrekt und das tatsächliche Kursziel liegt bei 15,81 EUR. Sollte dies zutreffen, eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +36,82%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Von insgesamt 19 Bankanalysten empfehlen 7 die Aktie als starken Kauf und weitere 7 mit “Kauf”, während sich fünf Experten neutral positionieren. Somit bleiben mehr als zwei Drittel (73,68%) der befragten Analysten optimistisch hinsichtlich des Potenzials für Nordex.

