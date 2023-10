Nordex: Analysten sehen starkes Kurspotenzial von 56,85% - Kursziel bei 15,81 EUR

Nordex hat eine schwache Handelswoche hinter sich und verzeichnete gestern einen leichten Verlust von 0,05%. In den letzten fünf Handelstagen fiel der Aktienkurs um insgesamt 15,08%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotz dieser Entwicklung sind die Bankanalysten optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 15,81 EUR. Das entspricht einem Potenzial von beeindruckenden +56,85%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

Dennoch empfehlen acht Analysten die Aktie als starken Kauf und sieben weitere geben ein “Kauf”-Rating ab. Fünf Experten halten die Nordex-Aktie für neutral.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,15. Zusammengefasst sprechen rund drei Viertel der Analysten eine positive Empfehlung aus und bestätigen damit das starke...