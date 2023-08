Nordex: Analysten sehen Kurspotenzial von +29,18% - Kursziel bei 15,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie konnte gestern am Finanzmarkt um +3,22% zulegen. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Plus auf insgesamt +0,73%. Der Markt scheint derzeit eher neutral zu sein.

Doch die Bankanalysten sind optimistischer gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 15,96 EUR für die Aktie. Sollte diese Prognose eintreffen, würde dies ein Potenzial von +29,18% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung – nach einem neutralen Trend in der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell empfehlen 7 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 7 als Kauf. Die Bewertung “halten” wird von 5 Experten vergeben. Das Guru-Rating bleibt mit einer Note von 4,11 unverändert positiv.

Fazit: Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten fällt somit weiterhin sehr gut aus und lässt Investoren...