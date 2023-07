Nordex: Analysten sehen +20,81% Kurspotenzial - Kursziel bei 14,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie von Nordex verzeichnete gestern am Markt ein Plus von +0,42%. In den letzten fünf Handelstagen erreichte sie eine positive Entwicklung von +4,32%. Es scheint also derzeit Optimismus unter den Investoren zu herrschen.

Laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von Nordex bei 14,28 EUR. Sollten die Prognosen zutreffen, würde dies Anlegern ein Potenzial von +20,81% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Experten so optimistisch wie die meisten der befragten Analysten.

Konkret empfehlen 6 Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während weitere 6 sie als “Kauf” bewerten. Insgesamt gibt es jedoch auch 6 Experten, die sich neutral positionieren und nur ein “halten”-Rating vergeben.

Das Guru-Rating für Nordex hat sich aufgrund des positiven Trends auf nunmehr 4,00 erhöht (vorher:...