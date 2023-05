Nordex: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 14,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie wird derzeit nach Ansicht von Analysten am Markt unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für das Unternehmen aus dem Bereich erneuerbarer Energien liegt bei 14,74 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergäbe sich ein Potenzial von +28,23% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Nordex verzeichnete am 26.05.2023 einen Anstieg um +2,63%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

• Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt +60%

In den letzten fünf Handelstagen konnte Nordex eine Entwicklung von -0,39% verbuchen und lag gestern mit einem Plus von +2,63% im positiven Bereich – die Marktlage scheint also neutral zu sein.

Derzeit empfehlen sechs Bankanalysten den Kauf der Aktie und drei weitere sprechen zumindest eine Kaufempfehlung aus. Sechs Experten befinden sich in einer...