Nordex: Analysten prognostizieren ein Kurspotenzial von +29,06% - Kursziel auf 14,48 EUR angehoben

Die Aktie von Nordex hat gestern eine bemerkenswerte Performance am Finanzmarkt hingelegt und einen Anstieg um +3,70% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen seine Position noch weiter verbessern und einen Gewinn von insgesamt +4,03% erzielen. Die Stimmung am Markt ist derzeit äußerst optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 14,48 EUR. Dies würde einem Potential von +29,06% entsprechen. Allerdings gibt es auch einige Analysten, die diese Einschätzung nicht teilen. Von insgesamt 17 Experten empfehlen sechs die Nordex-Aktie als starken Kauf und weitere vier als Kauf.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,94.