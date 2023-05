Nordex: Analysten halten Kursziel von 14,74 EUR für realistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

In der vergangenen Woche verlor die Aktie des Windkraftanlagenherstellers Nordex an Wert und büßte innerhalb von fünf Handelstagen insgesamt 2,50 % ein. Der gestrige Tag brachte einen weiteren Verlust in Höhe von 0,48 %. Insgesamt zeigen sich Marktbeobachter momentan pessimistisch.

Dennoch sind viele Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. So liegt das mittelfristige Kursziel bei 14,74 EUR – eine Steigerung um knapp +27,95 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

Von den befragten Experten empfehlen sechs ein starkes Kaufsignal für das Papier und drei weitere sprechen sich immerhin noch optimistisch aus. Lediglich sechs Bankanalysten halten es aktuell für ratsam, die Position zu halten.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von vier unverändert positiv und bestätigt somit zusätzlich die Einschätzungen...