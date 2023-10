Nordex: Analysten erwarten Kursanstieg von fast 46%

Die Nordex-Aktie hat gestern am Finanzmarkt eine Kurssteigerung von +1,12% erzielt und die gesamte Woche sogar mit einem Plus von +8,56% abgeschlossen. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 15,81 EUR liegt – was einem Potenzial von fast 46% entspricht.

• Nordex: In den letzten fünf Handelstagen um +8,56%

• Das Kursziel von Nordex beträgt 15,81 EUR

• Aktuell sehen 75% der Analysten ein kaufenswertes Unternehmen

Derzeit empfehlen acht Experten die Aktie als “stark kaufen”, während sieben weitere sie lediglich als “kaufen” bewerten. Fünf Analysten halten sich hingegen neutral und vergeben das Rating “halten”. Somit ist aktuell eine klare Mehrheit (75%) optimistisch bezüglich des Unternehmens.

Das bestätigt auch der Trend-Indikator “Guru-Rating”, dessen Wert zuvor bei “Guru-Rating ALT”...