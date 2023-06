Nordex: Analysten erwarten Kursanstieg auf 14,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie ist derzeit unterbewertet, so die Ansicht von Branchenexperten. Sie prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 14,48 EUR – eine Steigerung um +31,52% gegenüber dem aktuellen Niveau.

• Nordex: Am 19.06.2023 mit -0,32%

• Das Kursziel von Nordex liegt bei 14,48 EUR

• Guru-Rating von Nordex bleibt das selbe mit 3,94

Gestern verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,32%, was sich in einer wöchentlichen Performance von -0,45% widerspiegelt und zeigt eine derzeit neutrale Stimmung am Markt.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und vier bewerten sie als stark kaufenswert. Sieben Experten hingegen halten das Papier für neutral.

Das positive Urteil spiegelt sich auch im Guru-Rating wider: Die Bewertung bleibt unverändert bei 3.94 (auf einer Skala bis fünf).