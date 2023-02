Nordex Aktie weiter aufwärts? So wird’s was: Grossauftrag aus Estland mit dem entscheidendem Zusatz.

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex Aktie auf Erholungskurs. Von den letztjährigen Tiefstständen bei 6,98 EUR hat sich die Aktie bis heute mehr als verdoppel. Woran liegt’s? Bestimmt haben die rosenroten Perspektiven für „Windenergie“ etwas dazu beigetragen. Und dazu die Hoffnung, dass Nordex ihre Margenprobleme in den Griff bekommt. Wie es weiter geht mit der Aktie hängt natürlich davon ab, ob die Mittelfristziele einer Marge von 8 % erreicht werden können und wie schnell man sich dieser Zielgrösse nähern kann. Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) hat in den letzten Jahren unter schwacher Marge, explodierenden Kosten für Rohstoffe, Transport und Personal gelitten. Die letzten Quartalszahlen und auch die 2022er Ergebnisse werden wohl entsprechend.

Um aus diesem Teufelskreis herauszukommen, wählte Nordex, finanziell durch Kapitalmassnahmen, die auch vom Hauptaktionär getragen wurden, abgesichert, den Weg von signifikanten Preiserhöhungen und Preissicherungsklauseln für Rohstoffe in den neu akquirierten Aufträgen. Dazu technologische Weiterentwicklungen, die am Markt Zuspruch zu finden scheinen, während der grosse Konkurrent Siemens Gamesa mit seinen On-shore Anlagen der neuesten Generation offensichtlich nur langsam technologische Probleme in den Griff bekommt.

Einer der wirklich grossen Aufträge aus Estland mit dem entscheidendem Nebensatz…

…der für Nordex 30 Jahre lang sichere, berechenbare Erträge bedeutet. Zusätzlich zu dem Auftrag „nach den erfolgreich am Markt durchgesetzten Preiserhöhungen“ – so füllt sich das Orderbuch langsam mit den Aufträgen, die dem 8%-Margenziel dienlich sind. Enefit Green, Produzent erneuerbarer Energien im Baltikum, erteilte Nordex einen Auftrag über 255 MW aus Estland. Die Nordex Group soll 38 Turbinen des Typs N163/6.X für die Windparks Sopi I, Sopi II und Tootsi liefern. UND: Der Auftrag umfasst darüber hinaus einen Premium Service-Vertrag zur Wartung und Instandhaltung der Anlagen mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Die Inbetriebnahme der Turbinen ist für Ende 2024 vorgesehen.

255 MW – derzeit grösstes Windparkprojekt.

Mit einer Kapazität von rund 255 MW soll das Sopi-Tootsi-Windparkcluster mit den Turbinen des Typs N163/6.X das aktuell leistungsstärkste Windprojekt in den baltischen Staaten sein. Die erwartete jährliche Stromproduktion liegt bei rund 700 GWh für rund 200.000 Haushalte. Aavo Kärmas, Vorstandsvorsitzender von Enefit Green: „Der Windpark Sopi-Tootsi wird das modernste und leistungsstärkste Produktionsgebiet für erneuerbare Energien in Estland und den baltischen Staaten sein und die derzeit in Estland produzierte Windenergiemenge nahezu verdoppeln. Der Bau des Windparks in guter Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist ein wichtiger Schritt in Richtung Estlands Ziels für erneuerbare Energien und der Bereitstellung von erschwinglichem, grünen Strom auf dem Markt.“

Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group: „Wir freuen uns sehr auf die erneute Zusammenarbeit mit Enefit Green. Aktuell liefern wir 13 Anlagen des Typs N163/5.X für den 72-MW-Windpark Tolpanvaara in Finnland. Der 255-MW-Windpark Sopi-Tootsi wird mehr als 8 Prozent des in Estland verbrauchten Stroms decken. Der Zuschlag für das Großprojekt in Estland unterstreicht die hohe Wettbewerbsfähigkeit unserer Technologie. Enefit erhält unsere aktuell modernste und leistungsstärkste Turbinentechnologie. Gleichzeitig sind die Aufträge ein immenser Vertrauensbeweis in die gemeinsame Partnerschaft unserer beiden Unternehmen.”

HIER NOCHMALS DIE Q3-Zahlen von Nordex, die zuerst irritiert vom Kapitalmarkt aufgenommen wurden, dann aber zumindest bei den Analysten von Jeffries Gnade fanden – Entwicklung stimmt, davor ein tiefes Tal. Dessen Scheitelpunkt scheint aber erreicht…



