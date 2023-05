Nordex: Aktie unterbewertet, Kurspotenzial um fast 29%

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Nordex-Aktie ein Minus von -2,26%. Auch in den vergangenen fünf Handelstagen war eine negative Entwicklung zu beobachten. Die Stimmung am Markt ist momentan relativ pessimistisch.

Doch Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel von Nordex bei 14,74 EUR liegt. Das bedeutet ein mittelfristiges Potenzial von +28,90% für Investoren. Momentan teilen jedoch nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit.

Von insgesamt 15 Analysten meinen jedoch immerhin noch neun (60%) entweder “Kauf” oder “Starker Kauf”. Drei weitere Experten sehen Nordex optimistisch und bewerten es als “Kauf”. Sechs Analysten halten sich neutral und empfehlen “Halten”.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,00 unverändert...