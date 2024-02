Nordex Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Der Aktienkurs von Nordex hatte im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,22 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Nordex damit um 36,23 Prozent unter dem Durchschnitt von 3 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 3,01 Prozent, und Nordex liegt aktuell 36,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die trendfolgenden Indikatoren eine gemischte Bewertung für Nordex liefern. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 10,81 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 10,39 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,89 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Nordex eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 9,81 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber bei 10,39 EUR, was einer Abweichung von +5,91 Prozent entspricht. Somit erhält Nordex eine "Gut"-Bewertung auf Basis dieser Analyseindikatoren.

Die Anleger-Stimmung bei Nordex in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den Diskussionen der letzten beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings zeigt die Analyse konkret berechenbarer Handelssignale aus den sozialen Medien, dass sich 7 Schlecht- und 0 Gut-Signale ergeben. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Stufe.

Abschließend wird Nordex anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 24,95 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 45,34, was Nordex als weder überkauft noch überverkauft einstuft und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung von Nordex basierend auf verschiedenen Analyseindikatoren und Anlegerstimmungen.