Nordex Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Nordex-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,35 EUR, während der Aktienkurs bei 10,29 EUR um -9,34 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,24 EUR, was einer Abweichung von +0,49 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Nordex-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -27,21 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,85 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit -26,15 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung bei Nordex festgestellt werden. Dies spiegelt sich in positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien wider. Die Stärke der Diskussion wurde dagegen als neutral bewertet. Insgesamt erhält Nordex für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Nordex. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Nordex daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung zugeschrieben. Auch die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Nordex von der Redaktion daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.