Nordex Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

In den sozialen Netzwerken dominierte in den letzten Tagen überwiegend eine negative Stimmungslage unter den Anlegern. Positive Themen waren an drei Tagen vorherrschend, während an acht Tagen die Kommunikation eher negativ geprägt war. Jedoch haben sich die Anleger in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Nordex ausgetauscht. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen deuten in den letzten zwei Wochen auf einen Überhang von Verkaufssignalen hin. Es gab 9 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu keinem "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Nordex festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, weshalb Nordex auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Rating erhält.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Nordex als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 13,73 liegt Nordex insgesamt 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der bei 63,49 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Nordex innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft sind, mit einem RSI von 50,43, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38 und deutet ebenfalls auf eine Situation hin, die weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher die Einstufung "Neutral".

Insgesamt werden die Nordex-Aktien in den genannten Kategorien als "Neutral" bis "Gut" eingestuft.