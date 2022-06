Nordex-Aktie: Deshalb lieber nicht die Reißleine ziehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Das Jahr 2022 hat für Nordex mit einem Umsatzeinbruch und hohen Verlusten begonnen. Das gab der Windanlagenbauer am Dienstagmorgen verspätet bekannt. Das Hamburger Unternehmen hatte die Vorlage der Q1-Zahlen wegen eines Cyber-Sicherheitsvorfalls verschieben müssen und wurde deshalb am Montag vorübergehend aus den Indizes SDAX und TecDAX gestrichen. An der Börse kamen die Neuigkeiten naturgemäß nicht gut an: Die Nordex-Aktie sackte… Hier weiterlesen