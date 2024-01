Nordex Aktie: Das ist erstaunlich

Die Stimmung der Anleger gegenüber Nordex war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls mehrheitlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Nordex daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung wiesen. Die Anhäufung von Kaufsignalen führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt wird Nordex von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Nordex derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -3,14 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Nordex derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200 bei 11,05 EUR liegt und der Aktienkurs (10,055 EUR) um -9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 10,17 EUR, was einer Abweichung von -1,13 Prozent entspricht. Für diesen Zeitraum wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einem Rating von "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nordex 13, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 31,47) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Nordex daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.