Nordex: Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel von 14,48 EUR

Die Nordex-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und am gestrigen Tag sogar eine negative Entwicklung von -3,01% hingelegt. Das lässt den Markt aktuell pessimistisch erscheinen.

Allerdings sind Analysten der Meinung, dass die Nordex-Aktie unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 14,48 EUR liegt. Dies würde Investoren ein Potenzial von +36,35% bieten. Von insgesamt 17 Experten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und vier weitere sehen sie optimistisch als Kauf an.

Das Guru-Rating für Nordex bleibt mit einem Wert von 3,94 unverändert. Insgesamt teilen also über die Hälfte der Analysten (58,82%) diese positive Einschätzung der Aktienentwicklung des Unternehmens.