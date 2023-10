Nordex-Aktie hat großes Potenzial laut Analysten - Kursziel bei 15,81 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie des Windturbinenherstellers Nordex einen erfreulichen Zuwachs um +3,58%. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen insgesamt eine positive Entwicklung von +1,50% verbuchen. Die Stimmung am Markt ist entsprechend optimistisch.

Bankanalysten sind der Meinung, dass das aktuelle Kursniveau nicht dem tatsächlichen Wert der Aktie entspricht. Das mittelfristige Kursziel für Nordex liegt bei 15,81 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +33,19%. Dieser Einschätzung stimmen jedoch nicht alle Experten zu.

Aktuell empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und weitere sieben bewerten diese als “Kauf”. Fünf weitere Experten halten sich neutral (“halten”). Der Anteil der Analysten mit einem positiven Ausblick auf Nordex beläuft sich somit auf beachtliche +73,68%.

Das...