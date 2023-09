Nordex-Aktie hat ein Potenzial von +47,96% - Kursziel 15,81 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Am gestrigen Tag konnte Nordex trotz schwacher Trendentwicklung eine positive Kursveränderung von +1,38% vorweisen. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis jedoch auf -2,24%, was eine pessimistische Markteinschätzung zeigt.

Laut Bankanalysten hat die Aktie von Nordex mittelfristig ein großes Potential mit einem aktuellen Kursziel von 15,81 EUR und somit einer möglichen Steigerung um +47,96%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese optimistische Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung.

Von insgesamt 19 analysierten Meinungen sprechen momentan sieben Analysten für einen starken Kauf (Anteil: +36.84%), während weitere sieben zu einem vorsichtigen Kauf raten. Fünf Experten hingegen empfehlen die Bewertung “halten”. Das Guru-Rating bleibt dabei stabil bei 4.11.