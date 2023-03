Nordex Aktie hält sich ganz gut. Rückenwind kommt jetzt aus Brandenburg.

Zumindest findet sich verklausuliert ein Hinweis auf eine Besserung der Kaufpreisgestaltung. So sei „bei steigenden Preisen“ ein guter Auftragseingang von 6,33 GW (Vorjahr: 7,95 GW) mit wachsenden Marktanteilen verzeichnet worden, und dies trotz eines sehr herausfordernden Marktumfelds. Irritierend ist die Formulierung des CEO, dass das weiterhin grosse Potential der Windmärkte zusammen mit einer WEITEREN Stabilisierung des makroökonomischen Umfelds den Weg für das mittelfristige Margenziel ebnen KÖNNTE. Wohlgemerkt mehr als ein vorsichtiges „könnte“ kann sich der CEO nicht abringen. Wenn die entsprechenden Prognosen Ende März genauso vage und unbestimmt sein sollten, könnte das durchaus den aktuellen Aufwärtstrend der Aktie stören. Auf jeden Fall gilt:

Und Nordex muss liefern. Margenstarke Aufträge und möglichst langfristige, berechenbare Einnahmen. Heute 50,4 MW aus Deutschland.

Und während die aktuell laufende Eigenkapitalstärkung durch die Umwandlung eines Darlehens der Hauptaktionärin über 346 Mio EUR in Eigenkapital (neue Aktien) wahrscheinlich mehr oder weniger vollständig durch die Verluste in 2022 „kompensiert“ werden sollte, müsste Nordex sich anstrengen, dass nicht bald wieder Eigenkapitalmassnahmen notwendig werden sollten. So ist es für Nordex wichtig, neue Aufträge mit auskömmlichen Margen einzusammeln.

Die Nordex Group meldet heute einen Auftrag von einer durch die e-wikom GmbH betreuten Projektgesellschaft. Und es geht um die Lieferung und Errichtung von neun Turbinen mit insgesamt 50,4 MW für den Windpark Ostprignitz in Brandenburg. Dazu wichtig für die Bilanzqualität der Nordex Group – und deren Verbesserung: Auch die Wartung und Instandhaltung der Anlagen über 20 Jahre sind Bestandteil des Auftrags.

Die Nordex Group liefert Anfang 2024 acht Turbinen des Typs N149/5.X sowie eine Anlage des Typs N133/4800 je auf 164 Meter Nabenhöhe.

Die Turbinen im Windpark Ostprignitz werden in einer Reihe parallel zur Berlin-Hamburg Autobahn A24 nahe dem Autobahnkreuz Wittstock Dosse errichtet. Neben einem Schattenwurf- und Fledermausabschaltmodul werden die Anlagen auch mit der Nordex-Option “IDD Blade” zur Eiserkennung auf den Rotorblättern ausgestattet.

„Wir freuen uns sehr, nach einer intensiven Entwicklungszeit auch im aktuell sehr dynamischen Marktumfeld, einen weiteren großen Windpark in Brandenburg mit Nordex realisieren zu können und die erfolgreiche Zusammenarbeit unserer Unternehmen weiter fortzusetzen“, kommentiert Denis Kühn, Geschäftsführer der e-wikom. “Unser Dank geht an e-wikom für ihr wiederholt in uns gesetztes Vertrauen. Auch dank dieses Projekts nimmt der Ausbau der Windenergie in Deutschland nach und nach an Fahrt auf. Mit dem am 1. Februar 2023 in Kraft getreten Wind-an-Land-Gesetz hoffen wir und unsere Kunden nun, dass es den Ausbau der Windenergie in Deutschland deutlich schneller voranbringen wird als bisher,” sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group.

Bei der geplanten – und durch die Acciona-Majorität auf der Hauptversammlung sicheren – Umwandlung von Schulden in neue Aktien hält sich der Verwässerungseffekt noch in „normalen Grenzen“ und das mit dem schönen Beieffekt rund 46 Mio EUR Zinsen zu sparen. Bilanziell wird die Nordex gestärkt aus dieser Transaktion hervorgehen, da man so wohl die Verluste 2022 mehr oder weniger im Eigenkapitalkonto kompensieren kann. Dazu wird die „Übernahmespekulation“ am Köcheln gehalten. Denn für Acciona wäre die wesentlich kleinere Nordex durchaus „verdaubar“. Und bei den schwachen Zahlen und dem im langjährigen Vergleich noch relativ niedrigem Kursniveau noch „günstig“ darstellbar.