Nordex-Aktie: Ein gutes Zeichen?

Nach Angaben eines Geschäftsführers wird der deutsche Windenergieanlagenhersteller Nordex im nächsten Jahr seine neue Fabrik in Kolumbien in Betrieb nehmen, um der wachsenden Nachfrage nach lokalen Projekten gerecht zu werden. In dem Werk wird Nordex seine neuesten Anlagenreihen mit Betontürmen und einer Nabenhöhe von 120 m für sein 574-MW-Portfolio in Kolumbien herstellen. "Die Anlage wird bereits gebaut und die Produktion… Hier weiterlesen