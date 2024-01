Nordex Aktie: Das darf nicht passieren!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionsintensität kann neue Einschätzungen für Aktien generieren. In Bezug auf Nordex haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen gemessen und bewerten dies als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI für Nordex liegt bei 48,74, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nordex bei 10,87 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 9,37 EUR liegt. Dies deutet auf eine negative Bewertung hin. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein schlechtes Signal. Die Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,73 ist die Aktie von Nordex deutlich niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (31,03). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für Nordex, mit negativen Signalen aus der technischen Analyse, aber positiven Signalen aus der fundamentalen Analyse.