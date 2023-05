Nordex-Aktie: Zeichnet sich eine Trendwende ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Windanlagenbauer Nordex (WKN: A0D655) enttäuscht Investoren erneut mit seinen Geschäftsergebnissen. Trotz eines starken Umsatzwachstums werden hohe Verluste verzeichnet. Die ohnehin seit Anfang März strauchelnde Aktie gibt um -1% auf 10,60 € nach. Gibt es Anzeichen für eine Trendwende?

Der Hamburger Hersteller Nordex entwickelt und produziert Onshore-Windenergieanlagen, also Turbinen an Land. Insgesamt installierte das Unternehmen bislang eine Leistung von 44 Gigawatt in über 40 Märkten. ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.