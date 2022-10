Nordex-Aktie: Wie weit trägt der Rückenwind?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Von kräftigem Rückenwind angetrieben, legt die Nordex-Aktie (WKN: A0D655) heute um fast +6% auf 8,31 € zu. Bereits gestern ist sie gut geklettert. Sollte man sich die Papiere des deutschen Windturbinenherstellers jetzt ins Depot legen?

Der Hamburger Hersteller Nordex entwickelt und produziert Onshore-Windenergieanlagen, also Turbinen an Land. Insgesamt installierte das Unternehmen bislang eine Leistung von 41 Gigawatt in über 40 Märkten. Außerdem ist Nordex in der Planung von Windparks bis hin zu ...





