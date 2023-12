Nordex Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nordex bei 13. Das bedeutet, die Börse zahlt 13,73 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens. Dieser Wert liegt 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Bereich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat dagegen leicht abgenommen, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nordex daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nordex-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,2 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (9,81 EUR) liegt deutlich darunter (-12,41 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bezieht man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage mit ein, ergibt sich ein anderes Bild. Der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,44 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Nordex-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,37 Prozent erzielt, was 27,56 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 4,77 Prozent, wobei Nordex aktuell 28,13 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.