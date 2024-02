Nordex Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Nordex war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab keine deutlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Allerdings haben tiefgehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Daher wird Nordex insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Nordex derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Nordex beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Daher wird sie als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, liegt bei 46,73, was darauf hindeutet, dass Nordex weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Punkt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Nordex in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -33,22 Prozent erzielt, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt Nordex mit einer Rendite von 39,49 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.