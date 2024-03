Nordex Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Die aktuelle Kursentwicklung der Nordex-Aktie hat die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich gezogen, die der Meinung sind, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Das wahre Kursziel wird um etwa +26,26% über dem aktuellen Kursniveau gesehen.

Positive Kursentwicklung

Am 01.03.2024 verzeichnete Nordex einen Anstieg um +7,92%. Diese positive Entwicklung setzte sich in den vergangenen fünf Handelstagen fort, was zu einem Gesamtanstieg von +18,45% führte. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch hinsichtlich der Nordex-Aktie ist.

Prognosen der Bankanalysten

Das durchschnittliche Kursziel, das von Bankanalysten für die Nordex-Aktie festgelegt wurde, liegt bei 14,28 EUR. Dies deutet auf ein Kurspotenzial von +26,26% hin, falls sich diese Prognose bewahrheiten sollte. Dennoch sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch, da einige die jüngste Kursentwicklung als positiven Trend betrachten, während andere diese Einschätzung nicht teilen.

Einschätzungen und Empfehlungen

Aktuell sehen 7 Analysten die Nordex-Aktie als starken Kauf, während 7 weitere sie als kaufenswert einstufen, jedoch nicht euphorisch. 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Insgesamt zeigen also +73,68% der Analysten zumindest noch eine gewisse Optimismus bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Aktie.

Guru-Rating

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung, die zuvor als “Guru-Rating ALT” vorlag.

Insgesamt sind die Analysten also optimistisch hinsichtlich des Kurspotenzials der Nordex-Aktie und sehen diese derzeit als unterbewertet an. Die Kursentwicklung in den vergangenen Tagen hat das Vertrauen in die Aktie gestärkt und die Stimmung am Markt ist deutlich positiv. Es bleibt zu sehen, ob sich die Prognosen der Analysten in der Zukunft bewahrheiten werden.

