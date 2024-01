Nordex Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Die technische Analyse von Nordex zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 11 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 10.255 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,19 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nordex basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Nordex weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz um Nordex ergibt eine mittlere Aktivität und eine positive Änderung der Stimmung, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Fundamentalen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 13,73 liegt, was 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung, da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.