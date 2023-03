Nordex-Aktie: Verzögerte Wirkung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Wir befinden uns einmal wieder in der Bilanzsaison und auch Nordex wird in Kürze sein aktuelles Zahlenwerk präsentieren. Am 28.03. werden die Aktionäre die Q4-Bilanz des Unternehmens schließlich zu Gesicht bekommen. Wird es beim Umsatz und Gewinn irgendwelche Überraschungen geben? Ist bald mit einem kleinen Kurs-Beben bei der Nordex-Aktie zu rechnen?

Die neue Geschäftsbilanz der Nordex-Aktie lässt nicht mehr lange auf sich warten: In 2 Tagen will das an der Börse mit 2,67 Milliarden EUR bewertete Unternehmen sein neues Zahlenwerk vorzeigen. Die Spannung steigt sowohl bei Aktionären als auch bei Analysehäusern. Letztere haben im Konsens ein leichtes Umsatzplus für das 4. Quartal veranschlagt – unter dem Strich 1,55 Milliarden EUR. Im Vorjahresvergleich steigerte sich der Umsatz somit um 4,37 Prozent. Ein Minus von 16,99...