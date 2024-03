Nordex Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Nordex: Aktienanalyse zeigt gemischte Signale

Die jüngste Aktienanalyse von Nordex zeigt gemischte Signale für potenzielle Investoren. Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 0 Prozent, was 3,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nordex liegt bei 11,61, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 32, was als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Kategorie des RSI als "Gut" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Nordex in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,22 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 6,14 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -39,37 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag Nordex um 38,15 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Analysen zeigt sich jedoch eine Unterbewertung der Nordex-Aktie, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,73 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche, die ein KGV von 33,35 aufweisen. Daher wird die Aktie aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Nordex gemischte Signale, wobei einige Aspekte positiv und andere negativ bewertet werden. Potenzielle Investoren sollten die verschiedenen Indikatoren sorgfältig prüfen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.